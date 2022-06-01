Війська РФ закріплюються в центрі Сєвєродонецька, триває наступ у напрямку Лиману – Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про поточну ситуацію на фронті, станом на початок 98-ї доби війни РФ проти України.
Згідно з повідомленням, на Слов’янському напрямку російські військові проводять перегрупування військ. Внаслідок втрат, у районі Довгенького, вони відвели окремі підрозділи на відновлення до міста Ізюм.
Повідомляється, що російські військові провели ремонт залізничного мостового переходу в районі Куп’янська для відновлення логістичного постачання залізничною гілкою Куп’янськ – Лиман.
«На Лиманському напрямку ворог посилив підрозділи та перегрупував їх. За підтримки вертольотів Ка-52, веде наступ у напрямку Лиман – Старий Караван, бойові дії тривають», – йдеться в повідомленні.
На Сєверодонецькому напрямку армія РФ вела штурмові дії у північних, південних та східних районах міста.
«Окремими підрозділами досяг успіху, закріплюється у центрі міста», – вказує Генштаб.
На Бахмутському напрямку російські військові намагаються витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4113 і поранення 4916 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 31 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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