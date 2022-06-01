Німеччина надасть Україні сучасні засоби ППО – Шольц

Німеччина найближчим часом надасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони, заявтв канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи у середу в Бундестазі.

За його словами, ця система ППО здатна захистити «ціле місто» від повітряних ударів.

У розмові з законодавцями в Берліні 1 червня Шольц сказав, що уряд схвалив пропозицію про відправку ракет і радіолокаційних систем IRIS-T.

Мета полягає в тому, щоб президент Росії Володимир Путін «не виграв» у війні, яку він розпочав в Україні, сказав Шольц.

«Наша мета – щоб Україна змогла захиститися і досягла успіху в цьому», – додав він.

ППО наземного базування IRIS-T використовують модифіковані ракети «повітря-повітря». Вони існують у двох модифікаціях – малого (SLS) та середнього (SLM) радіусу дії.

Втім офіційно, наразі невідомо, які саме системи та скільки їх буде надано Україні.

Заява Олафа Шольца з’явилася через кілька годин після того, як президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон надасть Україні передові ракетні системи Himars, які зможуть точно вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.