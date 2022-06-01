Байден заявив, що США згодні надати Україні ракетні системи дальністю до 80 км

Президент США Джо Байден погодився надати Україні передові ракетні системи, які можуть із високою точністю вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

«Ми надамо українцям досконаліші ракетні системи та боєприпаси, які дозволять їм більш точно вражати ключові цілі на полі бою в Україні», – написав Байден у статті в The New York Times 31 травня.

Байден сказав, що російське вторгнення в Україну припиниться з допомогою дипломатії, але Сполучені Штати мають надати значну кількість зброї та боєприпасів, щоб дати Україні максимальний вплив за столом переговорів.

США погодилися надати високомобільні артилерійські ракетні системи Himars після того, як Україна запевнила, що не буде використовувати їх для ударів по території Росії, сказав високопосадовець адміністрації Байдена.

Чиновник повідомив журналістам, що у Himars дальність дії більша, ніж у гаубиць, розгорнутих нині Україною. Вони стануть частиною пакету зброї вартістю 700 мільйонів доларів, який, як очікується, буде представлено 1 червня.

У пакет озброєння також входять боєприпаси, низка радарів, додаткові протитанкові ракети Javelin, а також протитанкові засоби, сказав представник адміністрації.

Himars – центральна частина пакету, і обіцянка надіслати їх прозвучала, коли українці борються із російською артилерією на Донбасі.

Українські сили можуть використовувати ракетні системи як для перехоплення російської артилерії, так і для знищення російських позицій у містах, де йдуть інтенсивні бої, таких як Сєвєродонецьк.

Нині Росія досягає поступового прогресу на фронті, намагаючись захопити ті території Донбасу, які ще не контролюються підтримуваними нею сепаратистами.