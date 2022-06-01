Американські далекобійні ракетні комплекси: що США дають, чого не дають і чому?

Президент США Джо Байден заявив 30 травня, що Сполучені Штати не нададуть Україні ракетні системи, дальність дії яких дозволяла б завдавати удари по російській території. Цей крок викликав критику на адресу Байдена з боку американський законодавців обох партій. Як експерти пояснюють те, чим керується адміністрація Байдена? І в чому суть критичних заяв?

Сполучені Штати Америки не будуть поставляти Україні ракетні системи великої дальності, які можуть досягти території Росії, заявив президент Джо Байден 30 травня.

«Ми не збираємося посилати в Україну ракетні системи, які можуть завдати удару по Росії», – сказав Байден журналістам, повертаючись до Вашингтона зі свого дому в Делавері.

За даними CNN і Washington Post , розглядалася можливість надання Україні ракетної системи залпового вогню або MLRS і високомобільної артилерійської ракетної системи, відомої як HIMARS.

і високомобільної артилерійської ракетної системи, відомої як Україна закликала США та їхніх союзників надати реактивні системи великої дальності, «завдяки яким можна забрати ініціативу і звільняти свою територію».

«Теперішній наступ окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним. Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєвєродонецьк вони хочуть перетворити просто на згарище», – сказав президент Володимир Зеленський у зверненні оприлюдненому в ніч з 26 на 27 травня.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що рішення Вашингтона не надсилати ракетні системи є «раціональним».

З1 травня президент США Джо Байден заявив, що Україні нададуть передові ракетні системи, дальністю до 80 кілометрів.

«Ми надамо українцям досконаліші ракетні системи та боєприпаси, які дозволять їм більш точно вражати ключові цілі на полі бою в Україні», – написав Байден у статті в The New York Times 31 травня.

Чому не дають далекобійні системи?

Американські експерти вважають, як повідомляє «Голос Америки», що заява адміністрації Байдена про відміну поставок в Україну американських систем залпового вогню M31 HIMLRS, найімовірніше, пов'язана з побоюванням, що завдання Україною удару такою системою по російській території може бути розцінений Кремлем, як конфлікт зі США, або як привід для розширення та ескалації бойових дій.

Даг Бендоу, старший науковий співробітник Інституту Катона (Doug Bandow, Cato Institute):

«Сполучені Штати стурбовані не так роллю реактивних систем у ході бойових дій, як реакцією Кремля на їхнє постачання Києву. Застосування цих озброєнь для ударів по російській території може бути сприйнято Москвою як ескалація – як атака з боку США, які використовують Україну як проксі-країну для нападу на Росію.

Думаю, саме цього побоюється Вашингтон, тут не хочуть давати Москві приводу для розширення зони конфлікту, що може спровокувати Росію на певні кроки, чи то застосування хімічної зброї, чи атака на американські військові кораблі. Можливо, це може спричинити оголошення загальної мобілізації в Росії. Таким чином США намагаються уникнути розростання цієї війни до небезпечних масштабів».

Річард Вайц, експерт Гудзоновського інституту (Richard Weitz, Hudson Institute):

«Є республіканці та демократи, які наполягають на більших масштабах допомоги Україні. Є республіканці та демократи, які хочуть обмежити участь США – або тому, що вважають за потрібне зосередитися на внутрішніх проблемах країни, або тому, що виступають за переговорний, а не військовий шлях вирішення питання.

Байден перебуває посередині – він готовий надавати велику допомогу Україні, але робить це дуже обережно, щоб це не спричинило зіткнення США та Росії. Подібні дії президента, звичайно, неодноразово зазнавали критики.

Деякі демократи та республіканці вважають, що президент має бути готовий піти на більший ризик – інакше Путін вважатиме, що якщо він продовжить підвищувати рівень ескалації, то Захід неодмінно відступить».

Тим не менше, пишуть оглядачі, залишається відкритим питання, якими озброєннями Сполучені Штати мають намір замінити далекобійні РСЗВ, на які Київ покладав особливі надії у розпал важких боїв на південному сході України.

У своїй статті у The New York Times від 31 травня президент США Джо Байден написав:

«Хоча я не погоджуюсь з Путіним і вважаю обурливими його дії, США не будуть намагатися усунути його від влади в Москві... Допоки США і наші союзники не є об'єктом нападу, ми не будемо безпосередньо брати участь у конфлікті - не будемо надсилати американських військових воювати в Україні, чи нападати на російські сили. Ми не заохочуємо і не створюємо можливості для України, щоб вона завдавали ударів поза своїми кордонами».

Натомість Associated Press пише, що за словами представників адміністрації Байдена «українці запевнили США, що не запускатимуть ракети по російській території».

Також, посилаючись на двох чільних представників Білого дому, агенство AP повідомило, що йдеться про «невелику кількість високотехнологічних ракетних систем середньої дальності» в межах чергового набору оборонної допомоги США Україні на $700 мільйонів, що включатиме гелікоптери, протитанкові ракети Джавелін, тактичні автомобілі, запчастини й іншу зброю та спорядження.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) за 2021 рік, до початку російського вторгнення у розпорядженні збройних сил України було 70 пускових установок РСЗВ «Ураган» та 81 установка «Смерч», чия дальність значно поступається M270 MLRS та M142.

Очікується, що 1 червня буде більш точна інформація щодо надання Україні американських ракетних систем.

Про Україну, зокрема, говорять на своєму брифінгу держсекретар США Ентоні Блінкен та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг: