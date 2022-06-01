Армія РФ зосередила сили на взятті Сєвєродонецька й оточенні Лисичанська – Міноборони

Російська армія зосередила сили на заволодінні містом Сєвєродонецьк, на оточенні Лисичанська і виході на адміністративний кордон Луганської області, повідомив 1 червня на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«Щоб виснажити особовий склад наших військ, противник веде вогонь вздовж усієї лінії зіткнення. Активно застосовує міномети, ствольну артилерію, а також реактивні системи залпового вогню», – зазначив він.

Станом на ранок 1 червня, за даними голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, російська армія контролювала 70% території Сєвєродонецька, а частина українських військ відійшла на більш вигідні, заздалегідь підготовлені позиції.

За даними Міноборони, станом на 1 червня основною метою армії РФ є вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей, отримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом та блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря.