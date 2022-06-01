Резніков про розмову з очільником Пентагону: «очікуємо нову порцію добрих новин»

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що найближчим часом очікує «нову порцію добрих новин» за підсумками спілкування з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

«Вчора я мав дуже змістовну розмову з великим другом України – міністром оборони США Ллойдом Остіном ІІІ. Очікуємо найближчим часом нову порцію добрих новин завдяки видатному лідерству Сполучених Штатів у підтримці української боротьби з російською навалою», – написав він у фейсбуці 1 червня, не навівши подробиць.

Крім того, міністр зазначив, що сьогодні «ми очікуємо добрих новин із Польщі», де делегація Міноборони завершує свою роботу.

За словами Резнікова, у травні в нього було 30 офіційних міжнародних заходів, «не рахуючи десятків робочих контактів».

«Ключовою подією у травні було друге засідання Координаційно-дорадчої групи допомоги Україні у форматі «Рамштайн», за два тижні ми будемо обговорювати прогрес на третій зустрічі. Результати цього спілкування вже працюють на фронті або їдуть до України», – написав він.

Резніков наголосив, що зараз Україна проходить через «критичну фазу війни».

«На сході у нас дуже кровопролитні бої. Нам бракує важкої зброї, щоб відкинути ворога. Тому ми не зупиняємось ні на хвилину. Втім кожен день опору зміцнює впевненість, що Україна вистоїть і обов’язково переможе», – наголосив він.

Напередодні президент США Джо Байден погодився надати Україні передові ракетні системи, які можуть із високою точністю вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

За його словами, російське вторгнення в Україну припиниться з допомогою дипломатії, але Сполучені Штати мають надати значну кількість зброї та боєприпасів, щоб дати Україні максимальний вплив за столом переговорів.

США погодилися надати високомобільні артилерійські ракетні системи Himars після того, як Україна запевнила, що не буде використовувати їх для ударів по території Росії, сказав високопосадовець адміністрації Байдена.

Чиновник повідомив журналістам, що у Himars дальність дії більша, ніж у гаубиць, розгорнутих нині Україною. Вони стануть частиною пакету зброї вартістю 700 мільйонів доларів, який, як очікується, буде представлено 1 червня.

У пакет озброєння також входять боєприпаси, низка радарів, додаткові протитанкові ракети Javelin, а також протитанкові засоби, сказав представник адміністрації.