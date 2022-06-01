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Російські війська обстріляли Сумщину: випустили 6 ракет – ОВА

За словами Дмитра Живицького, дані щодо руйнувань і жертв уточнюються

Російські військові завдали ракетного удару з літака по території Шалигінської громади Шосткинського району, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Близько 13:30 ворог здійснив ракетний удар з літака по території Шалигінської громади, Шосткинський район. Попередньо: було випущено шість ракет», – написав він у телеграмі.

За словами Живицького, дані щодо руйнувань і жертв уточнюються.

Останнім часом фактично щодня надходять повідомлення про обстріл армією РФ прикордоння, зокрема на Сумщині та Чернігівщині.

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