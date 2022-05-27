Війська РФ зі своєї території обстріляли Сумщину, дані про жертви уточнюються – ОК «Північ»

Російські війська з території РФ обстріляли Сумську область, дані про поранених та загиблих уточнюються, повідомляє у фейсбуці Оперативне командування «Північ».

«Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області. У період з 16:25 до 16:45 з території РФ у напрямку Середина-Буди (Україна) здійснено обстріл (11 парафій, попередньо з міномета калібру 120 мм). Втрат серед особового складу та техніки немає», – йдеться у повідомленні.

Інформація про загиблих та поранених серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється.

В оперативному командуванні додають, що о 17:56 спостерігачі зафіксували 10 вибухів у напрямку Юр'євого. Втрат серед особового складу та техніки немає.

Російські війська неодноразово обстрілювали Сумську область зі своєї території.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».