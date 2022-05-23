Росія всю ніч обстрілювала Білопілля на Сумщині з різної зброї – Живицький

Російські війська протягом ночі обстрілювали місто Білопілля неподалік від кордону, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький 23 травня.

«Зі своєї території росіяни випускали ракети, гатили з САУ та близько першої ночі був авіаудар. В результаті – постраждали приватні будинки цивільних жителів міста, щонайменше 11 будинків серйозно пошкоджено», – заявив він.

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За даними Живицького, в місті внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Крім того, додав голова ОВА російські війська вночі вели мінометний вогонь по Шосткинському району.

Росія регулярно обстрілює прикордонні райони України на Сумщині та Чернігівщині зі своєї території.