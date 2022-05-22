На Дніпропетровщині через обстріли військ РФ обійшлося без втрат – голова облради

Російські військові упродовж неділі обстріляли три населені пункти на Дніпропетровщині, ніхто не постраждав, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

«Протягом дня зафіксовано обстріл трьох населених пунктів у Криворізькому районі. «Градами» окупанти вдарили по Мар’янському, до села прилетіло десять снарядів. Ще два удари по території Апостолівської громади. Об’єкти інфраструктури не зачепило», – повідомив Лукашук у фейсбуці.

Він також зазначив, що одна ракета влучила в річку Самару в Павлоградському районі.

«Інші райони Дніпропетровщини атак сьогодні не зазнали. Російських окупаційних військ на території області немає», – додав голова облради.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.