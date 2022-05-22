У ЗСУ повідомили про кількість відбитих російських атак за день і за тиждень на Донбасі

Угруповання Об’єднаних сил за підсумками дня, що минає, повідомляє: на Донецькому і Луганському напрямках українські військові відбили 11 атак російських військ.

«Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 11 атак ворога. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили 6 танків, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 6 ворожих автомобілів (2 із них з боєприпасами). Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак Су-25 та один безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.

Водночас, кажуть військові, загалом за тиждень бійці угруповання Об’єднаних сил відбили 84 атаки військ РФ.

«Знищили один зенітний ракетний комплекс, 43 танка, 20 артилерійських систем (з них 4 РСЗВ), 79 одиниць бойової броньованої техніки, 7 спеціальних броньованих автомобілів та 34 одиниці автомобільної техніки. Підрозділами ППО збито 3 літаки та 18 безпілотних літальних апаратів окупанта», – вказали військові.

Сьогодні російські загарбники обстріляли 45 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили понад 100 цивільних об’єктів. У Донецькій області через обстріли загинуло щонайменше семеро цивільних, ще 8 зазнали поранень. Дані по Луганщині уточнюються.

Раніше Генштаб ЗСУ також повідомив, що втрати особового складу російських військ з 24 лютого сягнули більш ніж 29 тисяч.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.