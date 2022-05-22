Десантники повідомили про збиття російського штурмовика Су-25 і показали фото

Львівські десантники збили російський штурмовий Су-25, повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України 22 травня.

«Сьогодні в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ був успішно збитий російський штурмовик Су-25 «Грач», – йдеться в заяві командування.

Пресслужба ДШВ оприлюднила фото, але не уточнює, де саме був збитий літак.

За повідомленням, його збив розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла».

За даними Генерального штабу Збройних сил України, на ранок 22 травня російська армія втратила в Україні 204 літаки.

Росія не коментує втрати своєї техніки в Україні.