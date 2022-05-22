Російські обстріли за добу поранили 9 людей на Миколаївщині – облрада

Російські війська продовжують обстрілювати Миколаївську область, повідомляє обласна рада 22 травня.

«Зараз найбільше дістається Березнегуватській та Широківській громадам і місту Миколаєву. Вчергове знищені житлові будинки. За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали дев’ять людей», – йдеться в заяві.

Постраждалих доправили до лікарень. За даними обласної влади, дітей серед них немає.

«Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 151 громадянин, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину», – додають у пресслужбі ради.

Російські війська регулярно обстрілюють Миколаїв та область.