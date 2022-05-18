Ранковий ракетний удар по Миколаєву: місцева влада розповіла про наслідки –фото

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич опублікував у телеграмі фото руйнувань внаслідок атаки військ РФ.
У Державній службі надзвичайних ситуацій у фейсбук повідомили, що внаслідок російського ракетного удару поранена одна людина.
За даними служби, постраждалий отримав осколкові поранення.
Вранці після ракетного удару сталось руйнування та виникла пожежа у приватному житловому секторі в Інгульському районі Миколаєва, додають у ДСНС.
Російські військові регулярно обстрілюють Миколаїв.
В ООН станом на 15 травня підтвердили загибель 3 668 та поранення 3 896 людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.
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