В ОК «Південь» показали наслідки вчорашнього обстрілу Одещини

В оперативному командуванні «Південь» оприлюднили фото і відео наслідків ракетного удару, завданого 20 травня по промисловому підприємству з добривами на Одещині.

«20 травня із застосуванням стратегічної авіації ворог наніс черговий ракетний удар крилатою ракетою повітряного базування по Одещині. Вдарили по промисловому підприємству з добривами. Внаслідок влучання на території підприємства утворилася вирва діаметром 12 та глибиною три метри. Зруйновані промислові об’єкти», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 21 травня.

За даними ОК «Південь», внаслідок влучання стався вибух, виникла пожежа. «Але підрозділи ДСНС її швидко ліквідували. Ані постраждалих, ані загрози природному середовищу і здоров’ю цивільного населення немає», – йдеться в повідомленні.

Напередодні в ОК «Південь» повідомляли про влучання російської ракети в один з об’єктів інфраструктури Одещини, але не вказували, що це за об’єкт. Крім того, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляв, що в результаті ракетного удару на Одещині в одному з районів спостерігається запах аміаку, але «ДСНС доповідає, що все в порядку, що концентрація мінімальна і нічого страшного не буде».