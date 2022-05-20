Після ракетного удару на Одещині є запах аміаку, але «нічого страшного» – Кім

В результаті ракетного удару на Одещині в одному з районів спостергіється запах аміаку, але це – не критично. Про це повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім

«Потрапили ракети. Запах аміаку. Там озеро невелике. Є запах. Але ДСНС доповідає, що все в порядку, що концентрація мінімальна і нічого страшного не буде», – зазначив він.

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Якого саме населеного пункту Одещини це стосується, Віталій Кім не уточнив. Одеська обласна влада також не коментувала ситуацію.

За даними Миколаївської обласної військової адміністрації, станом на 16 травня з початку масштабного вторгнення РФ на Миколаївщині пошкоджені частково або повністю 3395 цивільних об’єктів, зокрема житлові будинки, медичні і навчальні заклади, заклади культури, об’єкти промислових підприємств, об’єкти життєзабезпечення.