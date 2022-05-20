Через обстріли Лозової постраждали мінімум семеро людей – Суспільне

Російські війська завдали ракетний удар по Лозовій, що на Харківщині, повідомляє Суспільний мовник із посиланням на місцеві служби 20 травня.

Як повідомив Суспільному директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта, внаслідок обстрілу отримали поранення щонайменше семеро людей, серед яких 11-річна дитина.

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«Снаряд влучив в одну з будівель близько 15:00. Триває гасіння пожежі та розбір завалів, повідомили у ДСНС регіону», – додає мовник.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільні об’єкти.

Вночі проти 16 травня Міністерство оборони повідомило, що на Харківщині один із батальйонів тероборони відтіснив російських військових і вийшов до ділянки державного кордону з Росією.​