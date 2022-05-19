Російські війська не змогли перерізати трасу на Бахмут – Кириленко

На лінії фронту в Донецькій області тривають обстріли, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко 19 травня. Про це він сказав у ефірі національного телемарафону.

За словами Кириленка, обстрілів зазнають Авдіївка, Очеретівська громада, Мар’їнка, Красногорівка, Торецьк. Бахмут зазнав шістьох ракетних, бомбових та авіаційних ударів.

Він додав, що російські війська намагалися перерізати основну трасу на Бахмут.

Читайте також: На Харківщині внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали четверо – Синєгубов

«Втім, цього не відбулося, ворог сьогодні відбитий вже увечері. І один із населених пунктів також, із якого він рухався, звільнений. Тому тяжкі бої тривають, дуже нелегко. Людям необхідно евакуюватися, щоб нам було простіше звільняти нашу територію», – закликав голова області.

У своєму телеграмі раніше Кириленко повідомив, що внаслідок обстрілів у Донецькій області загинули п’ятеро мирних жителів, ще шестеро були поранені.

За зведенням угруповання Об’єднання сил, протягом доби 20 травня російські війська обстріляли близько 50 населених пунктів на Донбасі, українські війська відбили 14 атак.