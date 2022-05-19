На Харківщині внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали четверо – Синєгубов

Російські війська продовжують обстріли Харкова та області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов увечері 19 травня.

«Зранку РФ обстріляла Київський район Харкова, у результаті чого пошкоджено котельню одного з медичних закладів. Близько 12 години відбувся обстріл Північної Салтівки – 1 людина поранена», – заявив він.

Внаслідок обстрілу Великих Хуторів отримали осколкові поранення жінка та 13-річна дитина. У Чугуївському районі через обстріл постраждав 17-річний хлопець, у Балаклійській громаді одна жінка отримала вибухові травми.

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«На жаль, у Циркунах загинув 64-річний чоловік», – додав голова області.

Він закликав місцевих жителів не ігнорувати повітряні тривоги, а також не відвідувати Саржин Яр та лісопаркові зони через загрозу мін.

Вранці 19 травня голова Харківської ОВА повідомляв про обстріл обласного центру.