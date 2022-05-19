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На Харківщині внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали четверо – Синєгубов

Олег Синєгубов закликав місцевих жителів не ігнорувати повітряні тривоги, а також не відвідувати Саржин Яр та лісопаркові зони

Російські війська продовжують обстріли Харкова та області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов увечері 19 травня.

«Зранку РФ обстріляла Київський район Харкова, у результаті чого пошкоджено котельню одного з медичних закладів. Близько 12 години відбувся обстріл Північної Салтівки – 1 людина поранена», – заявив він.

Внаслідок обстрілу Великих Хуторів отримали осколкові поранення жінка та 13-річна дитина. У Чугуївському районі через обстріл постраждав 17-річний хлопець, у Балаклійській громаді одна жінка отримала вибухові травми.

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«На жаль, у Циркунах загинув 64-річний чоловік», – додав голова області.

Він закликав місцевих жителів не ігнорувати повітряні тривоги, а також не відвідувати Саржин Яр та лісопаркові зони через загрозу мін.

Вранці 19 травня голова Харківської ОВА повідомляв про обстріл обласного центру.

Харків сьогодні: транспорт відновлює роботу на фоні контрнаступу ЗСУ
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Харків сьогодні: транспорт відновлює роботу на фоні контрнаступу ЗСУ

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