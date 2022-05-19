РФ обладнує вогневі позиції і захисні споруди у прикордонних з Україною областях – Генштаб ЗСУ

Російські війська обладнують позиції у районах поблизу кордонів України, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України у вечірньому зведенні 19 травня.

«На Сіверському напрямку противник продовжує обладнання додаткових вогневих позиції і захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей. З метою уточнення положення наших підрозділів, позицій артилерії і маршрутів висування ворог вів повітряну розвідку за допомоги БпЛА», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, з артилерії та мінометів російські сили обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області: Есмань, Сопич та Середина-Буда.

Крім того, у командуванні додали, що зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної і військової інфраструктури з території Білорусі.

«На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих позицій і недопущенні просування Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території. В окремих районах намагався проводити безуспішні контратаки з метою відновлення втрачених позицій. Тривають бойові дії в районах населених пунктів Тернова та Борщова. Ворог веде посилену повітряну розвідку», – йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, загарбники здійснюють обстріли і активізували наступальні дії на Слов’янському, Донецькому напрямках, у районі Сєверодонецька, на Авдіївському і Курахівському напрямках.

«Корабельні угруповання противника в акваторії Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання ізоляції районів бойових дій, ведення розвідки, підтримки дій наземного угруповання та блокування цивільного судноплавства», – йдеться в повідомленні.