У британській розвідці пояснили, чому Росії важко повернути військову ініціативу

Традиції «приховування і пошук винних», ймовірно, створять додаткове навантаження на російську модель військового командування. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Культура приховування та пошук цапа-відбувайла, ймовірно, переважає в російській військовій системі та системі безпеки. Багато чиновників, причетних до вторгнення в Україну, ймовірно, будуть все більше відволікатися на спроби уникнути особистої відповідальності за оперативні невдачі Росії», – йдеться у повідомленні.



«Ймовірно, це створить додаткове навантаження на російську централізовану модель командування, оскільки офіцери все частіше намагаються відстрочити повідомлення ключових рішень. За цих умов Росії буде важко повернути ініціативу», – додають у розвідці.



Міноборони Британії нагадує, що останніми тижнями у Росії звільняють військових командирів через невдачі на початкових етапах російського військового вторгнення в Україну.



За даними британської розвідки, генерал-лейтенант Сергій Кисель, який командував російською елітною 1-ю гвардійською танковою армією, відсторонений від роботи за невзяття Харкова, а віце-адмірал Ігор Осипов, який командував Чорноморським флотом Росії, також, ймовірно, був відсторонений після затоплення крейсера «Москва» у квітні.



Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов, ймовірно, залишається на посаді, але неясно, чи зберігає він довіру російського президента Путіна, зауважують у розвідці Британії.

У Пентагоні також повідомили про проблеми координації у російському війську – «їхній зв’язок між командирами все ще не дуже ефективний».

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває від 24 лютого, але Росія не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

Проте, за даними західних розвідок, російські успіхи на Донбасі є обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ через сильний опір України.