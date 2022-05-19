На Донбасі російські наступальні операції стають меншими – Пентагон

На Донбасі російські наступальні операції стають меншими, а їхні цілі стають більш локалізованими. Про це повідомляє міністерство оборони США.



«Російські наступальні операції стають меншими за своїми розмірами та масштабами, їхні цілі стають більш локалізованими. Це міста та села, а іноді й перехрестя, яких вони намагаються досягти. Тож це просто своєрідне скорочення їхніх цілей. І це також відповідає розміру підрозділів, які беруть участь у цьому», – сказав 18 травня представник Пентагону.

За його словами, в останні кілька днів спостерігається більш локалізований підхід із використанням менших підрозділів.



У Пентагоні додають, що навіть на цьому меншому рівні російські війська «дуже близькі до свого принципу використання артилерійського вогню, а потім лобової атаки невеликими формуваннями».

Представник міністерства оборони США зауважує, що російські війська мають проблеми з координацією між собою.

«Вони все ще не дуже добре інтегрують свої підрозділи. Їхній зв’язок між командирами все ще не дуже ефективний», – сказав він.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває від 24 лютого, але Росія не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

Проте, за даними західних розвідок, російські успіхи на Донбасі є обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ через сильний опір України.