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Найближчими тижнями Росія, ймовірно, продовжить масовані артилерійські удари – британська розвідка

Росія намагатиметься відновити темп свого просування на Донбасі

Найближчими тижнями Росія, ймовірно, продовжить масовані артилерійські удари, намагаючись відновити темп свого просування на Донбасі. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Росія, ймовірно, все більш залежна від невибіркового артилерійського бомбардування через обмежені можливості виявлення цілей і небажання ризикувати бойовими літаками за межами своєї лінії фронту», – йдеться у повідомленні.

У Міноборони Британії додають, що, наприклад, у Чернігівській області було зруйновано або пошкоджено близько 3500 будівель під час просування Росії до української столиці. 80% збитків завдано житловим будинкам.

«Масштаби цієї шкоди вказують на готовність Росії застосувати артилерію проти житлових районів», – додають у британському відомстві.

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

Проте, за даними західних розвідок, російські успіхи на Донбасі є обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ через сильний опір України.

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