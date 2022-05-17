Найближчими тижнями Росія, ймовірно, продовжить масовані артилерійські удари – британська розвідка

Найближчими тижнями Росія, ймовірно, продовжить масовані артилерійські удари, намагаючись відновити темп свого просування на Донбасі. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Росія, ймовірно, все більш залежна від невибіркового артилерійського бомбардування через обмежені можливості виявлення цілей і небажання ризикувати бойовими літаками за межами своєї лінії фронту», – йдеться у повідомленні.

У Міноборони Британії додають, що, наприклад, у Чернігівській області було зруйновано або пошкоджено близько 3500 будівель під час просування Росії до української столиці. 80% збитків завдано житловим будинкам.

«Масштаби цієї шкоди вказують на готовність Росії застосувати артилерію проти житлових районів», – додають у британському відомстві.

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

Проте, за даними західних розвідок, російські успіхи на Донбасі є обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ через сильний опір України.