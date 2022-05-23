Наступ на Донбасі триває, але на кількох напрямках «інтенсивність бойових дій знизилась» – Генштаб

Російські війська продовжують вести бойові дії в напрямку Сєвєродонецька, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у ранковому зведенні 23 травня.

«На Сєвєродонецькому напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк. Вів штурмові дії в районі Тошківки», – йдеться в ньому.

За спостереженнями штабу, Росія «не полишає спроб прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області».

Бойові дії також велися в районі Олександропілля на Луганщині – як стверджує командування, російські війська зазнали втрат і відступили, також не мав успіху наступ на Липове та Трипілля.

«На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог намагається закріпитись на досягнутих рубежах, обстрілює позиції Сил оборони. Завдавав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське», – додають у штабі.

Активних бойових дій також не фіксували на Південнобузькому напрямку. У сепаратистському Придністров’ї Молдови не помічено значних переміщень особового складу та техніки.

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«За результатами втрат в ході бойових дій ворог змушений знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних батальйонних тактичних груп, що формуються для відправки в Україну. Крім того, для поповнення втрат озброєння та військової техніки використовується техніка, що була уражена та відновлена на ремонтно-відновлювальних підприємствах», – заявляє командування.

За його даними, протягом попередньої доби Повітряні сили знищили чотири ворожі крилаті ракети.

Протягом дня 22 травня на Донецькому і Луганському напрямках українські військові відбили 11 атак російських військ.