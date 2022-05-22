ЗСУ вчергове зруйнували понтонну переправу російських військових через Сіверський Донець – МВС

Збройні сили України вчергове зруйнували понтонну переправу російських військових через річку Сіверський Донець, йдеться у повідомленні Telegram-каналу Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з повідомленням, прикордонники-аеророзвідники виявили понтонний міст військ РФ, через який вони збиралися переправити близько десятка одиниць броньованої техніки.

«Вчасна передача інформації до артилеристів ЗСУ внесла корективи у плани загарбників і влучним пострілом було зруйновано переправу разом з танком противника, який саме в цей час на ній знаходився», – йдеться в повідомленні.

У МВС зазначили, що російські танки, БМП та піхота намагалися сховатися, але завдяки роботі розвідувального дрона артилерія ЗСУ отримала інформацію про їхнє розміщення.

«За результатами роботи нашої артилерії ворог втратив кілька одиниць техніки і кількадесят військових», – повідомили в МВС.

21 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що для забезпечення форсування річки Сіверський Донець російські війська планують наведення переправи, щоб поновити наступальні дії на Слов’янському напрямку.