Військові РФ знову готуються форсувати Сіверський Донець – Генштаб ЗСУ

Російські війська не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з окупованим Кримом. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 21 травня, на початку 87-ї доби повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Українські військові зауважують, що обстріли тривають вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони військ України у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.

За цими ж даними, на Слов’янському напрямку військові РФ намагаються поновити наступальні дії – зокрема, для забезпечення форсування річки Сіверський Донець планують наведення переправи.

«На Лиманському напрямку окупанти планують відновити наступальні дії у напрямку Ямпіль – Сіверськ з форсуванням річки Сіверський Донець. Зокрема, у визначеному районі спостерігається зосередження спеціальної техніки для наведення понтонно-мостової переправи. Для посилення угруповання військ та активізації наступу окупанти здійснюють перекидання додаткових підрозділів», – йдеться в повідомленні.

(ЗСУ кілька разів нищили понтонні російські переправи через Сіверський Донець. Британська розвідка повідомила про значні втрати РФ при спробі перетнути Сіверський Донець.)

На Донецькому напрямку у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється про активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

На Запорізькому напрямку – про вогневе ураження противником українських військ.

«На Криворізькому та Миколаївському напрямках противник не припиняє артилерійських обстрілів підрозділів наших військ. Відзначається додаткове розгортання підрозділів ствольної та реактивної артилерії», – йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі повідомили про обстріли позицій Сил оборони у районах прикордонних українських населених пунктів на території Сумської та Чернігівської областей.

«На Слобожанському напрямку основні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів. Противник завдавав авіаційних ударів по населеному пункту Циркуни. Найближчим часом очікується посилення угруповання військ на Харківському напрямку підрозділами зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу», – додають в Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках у цілому ситуація суттєвих змін не зазнала, утім, українські військові відзначають нарощування системи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних з Україною районах.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках російські війська основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій і логістичному забезпечені військ, додають в українському Генштабі.

«У Маріуполі противник вживає заходів з відновлення функціонування порту. Зокрема, проводить розмінування припортової інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Кораблі Чорноморського флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів «виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки» на Приморському напрямку, зауважують в Генштабі.

І додають: «російські загарбники продовжують застосовувати тактику терору проти українського цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Зокрема, перешкоджають евакуації людей з Херсонської області на підконтрольну Україні територію та відкриттю гуманітарних коридорів для ввезення продуктів харчування, медикаментів і евакуації людей похилого віку, хворих та дітей».

Впродовж минулої доби, підрахували в Генштабі, на Донецькому та Луганському напрямках українські війська відбили 11 російських атак, знищили 8 танків, 3 артилерійських системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 3 спеціальних броньованих автомобілі та 6 одиниць автомобільної техніки армії РФ.

Підрозділи Протиповітряної оборони Сухопутних військ, додали в Генштабі, уразили два БпЛА оперативно-тактичного рівня, а зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили один БпЛА, крилату ракету та вразили одну ціль – поки що невстановленого типу (імовірно, гелікоптер).

У Генштабі зауважують, що загроза ракетних та авіаційних ударів по об’єктах України з території Білорусі зберігається.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало 8189 випадків загибелі чи поранення цивільних людей в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії: 3838 загиблих і 4351 поранений. Це дані від 24 лютого до півночі 19 травня. Реальні цифри – значно вищі, наголошують в ООН.

banner_Viber-Ukraine -- article (GR-2087)