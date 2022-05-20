«Продаємо майбутні тури до Чорнобаївки». Що відбувається із турбузнесом окупованого півдня?

Що заявляють представники російських окупаційних сил про туристичний сезон на контрольованій ними частині півдня України? Яких збитків зазнають підприємці туристичної сфери через окупацію регіону Росією? Наскільки може змінитися туризм на півдні після звільнення територій від російської армії, з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Російські військові змушують підприємців окупованої частини Херсонщини відкривати бази відпочинку, кав'ярні, магазини та створювати так звані «безпечні й комфортні умови» для відпочивальників на Арабатській Стрілці. Про це 17 травня повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За даними омбудсмана, наразі санаторії та бази відпочинку в окупованому Криму переповнені пораненими російськими військовими, яких везуть із материкової частини України. Тому окупанти вирішили влаштувати собі відпочинок у курортних місцях тимчасово окупованої Херсонщини, каже Денісова. Йдеться, зокрема, про Арабатську Стрілку.

Ватажок незаконного збройного угруповання «ДНР» Денис Пушилін 9 травня заявив, що планує створити курорт у Маріуполі. На цю заяву відреагувала низка українських чиновників. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко відзначив особливий цинізм слів Пушиліна, оскільки в місті наразі панує гуманітарна катастрофа.

​Яким буде курортний сезон-2022?

Український омбудсман Людмила Денісова зауважила, що «буквально над головами «відпочивальників» будуть постійно пролітати винищувачі, військові гелікоптери, ракети, які нестимуть смертельну зброю».

За словами уповноваженої з прав людини, серйозну тривогу викликає й екологічна ситуація в акваторії Азовського моря, яка через війну Росії проти України погіршується з кожним днем.

Людмила Денісова наголосила, що наражання цивільного населення на небезпеку є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Видання Генічеськ.City повідомляє, що більшість власників туристичного бізнесу не хочуть відкриватися цього літа, але російські військові тиснуть і змушують. Дехто з підприємців виїхав з області, покинувши власну справу, бо не хочуть співпрацювати з російськими окупаційними силами і сплачувати їм так звані «податки».

Тим часом призначений російськими військовими так званий «голова» Генічеська Андрій Клочко заявив, що «готелі, санаторії та пансіонати в хорошому стані й чекають на туристів з Росії та Білорусі».

Видання «Голос України» повідомило, що пансіонати у Скадовську та поруч із ним стали базою для розміщення військових частин армії Росії. Крім того, не починав працювати сафарі-парк на Арабатській стрілці. За даними видання, так само порожні й приватні мініготелі у селах Стрілкове, Щасливцеве й Генічеська гірка.

Для відпочивальників на Арабатській стрілці до повномасштабної війни була також популярною екскурсія до заповідника Асканія-Нова, який за сезон відпусток щороку відвідували понад сто тисяч туристів. Наразі екскурсії в заповіднику теж не проводяться. І для сафарі-парку, і для заповідника це може згодом вилитися у проблему: за гроші екскурсантів тут закуповували на зиму корми, оплачували пальне й деталі для техніки тощо. Тепер це джерело доходу відсутнє, – зазначає видання.

Небезпека Азовського моря

Мер Маріуполя Вадим Бойченко 18 травня заявив, що в Азовському морі виникла небезпека повного вимирання флори та фауни. Маріупольська міська рада повідомила, що бомбардування «Азовсталі» могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню. В повідомленні місцевої влади сказано, якщо ці розчини випливуть, то все живе в Азовському морі загине. Вадим Бойченко зазначив, що необхідний негайний допуск на обʼєкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та запобігати екологічній катастрофі світового рівня.

Один із власників туристичного бізнесу в Кирилівці Мелітопольського району Запорізької області на умовах анонімності розповів «Новинам Приазов'я», що раніше основна частина туристів до селища приїжджала з навколишніх міст і областей.

«В Кирилівці станом на зараз жодні бойові дії не проводяться, все тихо, все спокійно, ніяких руйнувань немає. Єдине, що ми відрізані від нашого споживача, від нашого гостя, відрізані повністю лінією бойових дій. На сьогоднішній момент, якщо дивитись по найближчих, то в рамках 1 відсотку приїздив Мелітополь, але ж один відсоток завантаження нас зовсім не рятує», – прокоментував він.

За словами підприємця, цьогорічний туристичний сезон повністю втрачений. Місцеві жителі виїжджають з окупованої Кирилівки: «На сьогоднішній момент сезон упущено на 100%, мови про те, що він буде, взагалі немає».

Нові правила для бізнесу від окупантів

Мер Скадовська Херсонської області Олександр Яковлєв розповів «Новинам Приазовʼя», що, за його інформацією, російські окупаційні сили планують розмістити в об'єктах туристичної інфраструктури міста дітей з окупованої частини Донбасу.

«З'явилося повідомлення від них, що Скадовськ буде приймати дітей на оздоровлення з Луганська та Донецької області. Не уявляю, як це може відбуватись», – зазначив Яковлєв.

За його словами, підприємці туристичної сфери Скадовська відмовляються проходити так звану «реєстрацію», до якої змушують російські окупаційні сили.

Запрошують їх проходити так звану реєстрацію в новій податковій

«Запрошують їх проходити так звану реєстрацію в новій податковій, яка знаходиться на першому поверсі нової адміністрації тепер. Що то за податкова і що то за реєстрація, мені не відомо, ще жоден підприємець цю реєстрацію не пройшов», – сказав він.



Яковлєв додав, що перед відкриттям сезону має пройти робота інспекційної комісії, яка не працює на окупованій території. Отже, за його словами, «законно отримати дозвіл на початок роботи закладу відпочинку сьогодні на окупованій території неможливо».

Мер Скадовська зазначив, що об'єкти туристичної інфраструктури міста на сьогодні не ушкоджені, але проблемним може бути питання комунального обслуговування цих об'єктів.



«Зараз комунальні служби збирають набагато менше коштів і, відповідно, мають заборгованості по оплаті за електроенергію. Чи зможуть вони ці кризові явища подолати – ще складно сказати, все в такому невизначеному становищі», – наголосив він.



Олександр Яковлєв вважає, що мало хто з туристів цього року наважаться відвідати місця відпочинку в окупованому Скадовську. Навіть дорога туди, за його словами, дуже небезпечна.

Про який можна казати відпочинок? Це нереально. Думаю, це більше розмови, ніж це реально може статися

«Проїзду немає, його навіть немає для тих, хто хоче виїжджати – це ризиковано, люди потрапляють під обстріли. Про який можна казати відпочинок? Це нереально. Думаю, це більше розмови, ніж це реально може статися», – прокоментував Яковлєв.



За словами мера Скадовська, відновити готовність до курортного сезону місто зможе впродовж місяця після деокупації: «Якби відбулося звільнення наших територій, то, я думаю, протягом місяця ми б були готові приймати людей. Головне питання – безпека».

Як зміниться туризм Приазов’я після деокупації?

Засновник туристичного агентства ХЕРСON Олексій Білецький розповів, що його компанія вже продає майбутні тури до Чорнобаївки. В такий спосіб підприємці зараз підтримують Збройні Сили України.

Тепер Чорнобаївка буде популярніша за будь-які інші локації

«Тут без сумніву, все буде повернено, буде ще краще. Тепер Чорнобаївка буде популярніша за будь-які інші локації. Наша компанія вже зробила такий тур. Після перемоги будемо здійснювати туди поїздки й тури, але зараз дуже багато хто з усієї України та Європи купує цей тур, всі гроші йдуть на ЗСУ», – пояснив Білецький.



Він також зазначив, що після закінчення війни в Україні може набути популярності екологічний вид туризму.

«Це може буде якийсь відновлюваний туризм: волонтери з Європи, Америки, і у нас є такі контакти, які хочуть до нас приїхати і допомогти відбудовувати вулиці, будинки, локації, чистити прибирати. І це теж може бути один із видів екологічного туризму», – розповів засновник турагентства.

Експертка проєкту USAID з розвитку туризму в Приазов’ї Тетяна Тимошенко розповіла, що на сьогодні вже є міжнародні компанії, охочі допомогти Україні відновити туристичну інфраструктуру Приазов’я після закінчення війни.

Зараз слово «Азов» асоціюється у світі із символом прагнення свободи, із силою та незламністю духу. Це неабиякий маркетинговий піар-хід

«Нам усім дуже шкода, але маємо не забувати, що життя триває, і дійсно, поряд з тими інфраструктурними негараздами, які зараз відбуваються в цьому регіоні, ми маємо шалений маркетинговий прорив і для України в цілому, і для регіону Приазов’я, оскільки зараз слово «Азов» асоціюється у світі із символом прагнення свободи, із силою та незламністю духу. Це неабиякий маркетинговий піар-хід для цього регіону», – підкреслила Тетяна Тимошенко.

«Мені здається, це все (відновлення інфраструктури – ред.) абсолютно реально, оскільки зараз увага цілого світу прикута до України і до цього регіону», – додала вона.

На думку експертки, після деокупації Приазов'я регіон можна буде переорієнтувати з рекреаційного туризму на науковий.

Можемо завдяки туризму, в тому числі привернути увагу екологів до програм, які спрямовані на відновлення екологічного стану і екологічної рівноваги

«Наразі маємо дійсно гуманітарну катастрофу, шалене забруднення, але попри те, ми можемо використати цю ситуацію з користю, бо туризм – він різний. Ми можемо завдяки туризму, в тому числі привернути увагу екологів до програм, які спрямовані на відновлення екологічного стану і екологічної рівноваги. Це може бути науковий туризм. Місця катастроф, як би це прикро не звучало, привертають увагу наукового середовища. Абсолютно можливо створити середовище для експериментального відновлення певної території із залученням найкращих науковців світу», – наголосила експертка.

Тетяна Тимошенко зазначила, що зараз складно оцінювати, яка сума потрібна буде для відновлення туристичної інфраструктури півдня України. Втім, експертка вважає, що міжнародні партнери підтримають відбудову, і цей процес не займе багато часу.

Україна потребуватиме 500-600 мільярдів доларів для відновлення інфраструктури

«За дуже попередніми підрахунками Україна буде потребувати не менше ніж 500-600 мільярдів доларів для відновлення інфраструктури по всій країні.

Звісно, левова частина – це схід і південь, які постраждали за цей час гарячої фази воєнного стану», – підсумувала Тетяна Тимошенко.