Очільники парламенту Ірландії відвідали Київ і зустрілися з Зеленським і Шмигалем

Президент України Володимир Зеленський прийняв у Києві голів верхньої та нижньої палати парламенту Ірландії Марка Дейлі та Шона О’Фаріла. Про це повідомила пресслужба президента 20 травня.

Зеленський подякував ірландським парламентарям за візит та підтримку українського суверенітету.

«Для нас дуже важливо, щоб Європа залишалася об’єднаною, тому що в цьому об’єднанні є міцність і нашої держави, як ми продемонстрували, коли наш народ об’єднався проти російської агресії. Так само об’єднаність Європи важлива не тільки в підтримці України, а й у кроках наступу на Росію, санкційної політики перш за все», – сказав він під час зустрічі.

За словами Шона О’Фаріла, він та його колега повернуться до Ірландії налаштованими обстоювати інтереси України.

«Ми повернемося до Дубліна з позицією: так, давайте будемо адвокатами для вашої великої країни», – сказав він.

Як згодом повідомив пресслужба Кабінету міністрів, під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем Марк Дейлі висловив підтримку заявки України на членство в Євросоюзі.

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«Шон О’Фаріл, спікер Нижньої палати, зі свого боку подякував українському народу за сміливість і зазначив, що Ірландія надалі підтримуватиме українців. Також він зазначив, що Ірландія працює над конфіскацією російських активів для подальшої передачі їх на користь України», – повідомляють в уряді.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені відвідав Київ у квітні.