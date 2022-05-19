«ЄС має зробити перший крок назустріч Україні вже зараз» – ОП про вступ до Євросоюзу

Європейський союз вже зараз має зробити перший крок назустріч Україні, адже вона вже виборола своє право бути членом ЄС, заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Таким кроком має стати надання статусу країни-кандидата вже у червні. Це питання є одним із ключових під час переговорів президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами, як і пріоритетом роботи всієї нашої команди», – наголосив він.

Водночас 19 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що заявка України на приєднання до Європейського союзу не може бути швидко розглянута, незважаючи на масштабне вторгнення Росії.

Раніше цього місяця міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін наполягає на повному членстві України в ЄС.

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС.

8 квітня під час візиту до Києва президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС. У квітні-травні Україна заповнила дві частини спеціального опитувальника, який є основою для майбутнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.

Раніше президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що у червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.