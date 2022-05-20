В Європейському Союзі наразі немає консенсусу щодо України – Климпуш-Цинцадзе

Україна хоче отримати статусу кандидата на членство у ЄС якомога швидше, водночас в Європейському Союзі наразі немає консенсусу щодо ухвалення цього рішенні. Про це заявила народна депутатка, голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе в етері Радіо Свобода.

Климпуш-Цинцадзе прокоментувала заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, що українське прагнення стати членом Європейського Союзу не може реалізуватися за пришвидшеною процедурою попри війну Росії проти України.

«Зараз ми працюємо, щоб отримати кандидатський статус якомога швидше. Я хотіла б сподіватись, що канцлер Шольц не мав на увазі те, що Україна зараз не отримає кандидатського статусу на саміті Європейської ради в кінці червня. Хоча настрої тут є дуже обережними в Німеччині. Ми вже зустрічалися з працівниками парламенту з коаліції правлячої партії соціал-демократів і будемо сьогодні цілий день мати зустрічі», – сказала депутатка.

Президент Франції Емманюель Макрон також заявив, що такому кандидату, як Україна, знадобляться «десятки років», щоб приєднатися до ЄС, і запропонував створити більш широку політичну організацію за межами блоку, до складу якої може входити навіть Велика Британія.

Климпуш-Цинцадзе назвала пропозицію президента Франції неприпустимою й такою, що руйнує єдність в середині європейського континенту.

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«Для нас це виглядає, як Європа двох сортів, двох швидкостей, двох ліг. Якоїсь прем’єр-ліги у вигляді Європейського союзу і якогось політичного об’єднання для тих, хто зайшов у другу чи третю лігу», – зауважила вона.

Парламентарка також відповіла на питання про те, чи буде кандидатський статус в кінці червня.

«Ми працюємо над тим, щоб нам це вдалось. На цей момент немає консенсусу в Європейському Союзі щодо ухвалення цього рішення. Але я сподіваюсь, що всі наші спільні зусилля з усіма колегами на всіх рівнях від громадських організацій до виконавчої влади, включаючи парламент, дадуть відповідний результат», – додала Климпуш-Цинцадзе.

Раніше цього місяця міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін наполягає на повному членстві України в ЄС.

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«Ми знайдемо шлях для участі України в ЄС, ми підтвердили, що Україна є частиною ЄС», – додала вона.

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС.

8 квітня під час візиту до Києва президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС. У квітні-травні Україна заповнила дві частини спеціального опитувальника, який є основою для майбутнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.

Раніше президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що у червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.