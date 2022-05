Члени гурту U2 виступили в Києві і відвідали Бучу та Ірпінь

Лідер та гітарист ірландського рок-гурту U2 Пол Девід Г’юсон (Боно) та Девід Гоуелл Еванс (Едж) відвідали Україну та виступили на станції метро в Києві 8 травня, після чого побували в передмісті столиці.

«Народ України бореться не лише за власну свободу – ви боретеся за всіх нас, за тих, хто любить свободу», – сказав Боно невеличкому натовпу, який зібрався на станції метро, повідомляють українські та ірландські медіа.

Боно та Едж зіграли деякі з найвідоміших хітів гурту та іншу класику, як-от Stand by Me Бена Кінга, текст якої змінили на Stand by Ukraine.

Раніше гурт повідомив у твітері, що Зеленський запросив музикантів виступити в Києві «на знак солідарності з українським народом».

Боно змінив слова пісні Pride, яка в оригіналі відсилає до конфліктів у історії Ірландії, зокрема, протистояння з Великою Британією через Північну Ірландію

«Цього вечора, 8 травня, в українському небі лунатимуть постріли, але ви нарешті вільні. Вони можуть забрати ваші життя, але ніколи не зможуть забрати вашу гордість», – сказав Боно.

Згодом голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що лідер гурту U2 відвідав також передмістя столиці, яке було раніше окуповане російською армією.

«Співак побував в Ірпені та Бучі та на власні очі побачив наслідки вторгнення російських військ до мирних українських міст. Голова Київської обласної військової адміністрації показав ірландським гостям зруйновані житлові комплекси та розповів про плани відновлення області», – заявила пресслужба ОВА.

61-річний музикант часто озвучує свою позицію щодо різних питань, у тому числі боротьби з бідністю та СНІДом.