Анджеліна Джолі показала «особливий камінь», який знайшла маленька дівчинка з України

Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі після поїздки до Львова опублікувала у своєму інстаграмі допис із розповіддю, що в Україні їй показали «особливий камінь», знайдений маленькою дівчинкою.

«Дівчинка, яка його знайшла, не зрозуміла, що камінь, яким вона гралася, насправді був уламком бомби. Він нерівний і важчий, ніж можна було б очікувати. Його блиск і незвичайний зовнішній вигляд мали привернути увагу дитини», – написала Джолі.

Акторка пояснила, що під час вибуху бомби чи снаряда гострі уламки важкого металу впиваються в тіла тих, хто перебуває поряд.

«Багатьом дітям, з якими я зустрічалася і які пережили удар по краматорському вокзалу, нещодавно видалили уламки. Це важкий і хворобливий процес. Фрагменти, близькі до життєво важливих органів, було занадто небезпечно видаляти, і в деяких випадках вони залишилися всередині», – написала Анджеліна Джолі.

За її словами, боротьба за припинення війни – це «щоденні перегони у спробі обмежити кількість убитих, поранених, переміщених та травмованих».

Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Україну 30 квітня. Під час її візиту до Львова спрацював сигнал повітряної тривоги. Їй із командою довелося терміново бігти в укриття.

За даними ОГП, в Україні з початку російського військового вторгнення 221 дитина загинула та понад 408 зазнали поранень.