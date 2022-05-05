ОГП: 221 дитина загинула в Україні через розв’язану РФ війну

Понад 629 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії РФ проти України, повідомляє Офіс генпрокурора з посиланням на ювенальних прокурорів. За офіційними даними, 221 дитина загинула та понад 408 зазнали поранень.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, вказує ОГП.



«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській – 15», – йдеться в повідомленні.

3 травня внаслідок обстрілу російськими окупантами села Великий Кут Миколаївської області зазнала поранень 9-річна дівчинка. Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних армією РФ на території Київської області, в селі Шибине виявлено тіло 10-річної дівчинки, яка загинула від осколкових поранень через потрапляння в будинок снаряду.



Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1584 закладів освіти. При цьому 118 з них зруйновано повністю.