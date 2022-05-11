Білогорівка стала для російських військ другою Чорнобаївкою – Гайдай

Білогорівка стала для російських військ другою Чорнобаївкою. ЗСУ вчергове знищили понтонні російські переправи через Сіверський Донець. Про це заявляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Білогорівка – нині форпост Луганщини, там рашисти намагаються вкотре перейти річку, але тільки риб годують…собою. Наші захисники б‘ють орків як мух. До «дороги життя» росіяни пробитися не можуть, але 7км ділянки щільно прострілюють здалеку», – написав він у телеграмі.



За його словами, російські війська активізувалися – намагаються прорватися до Сєвєродонецька, захопити повністю Рубіжне і відрізати Луганщину від «великої землі» взявши під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут.

9 травня в ефірі Радіо Свобода Сергій Гайдай повідомляв, що понтонна переправа, яку російські війська 8 травня звели через Сіверський Донець в районі Білогорівки на Луганщині, знищена.