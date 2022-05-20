У Білорусі розгорнули «Точки-У» і «Смерчі», а в Чорнобаївку стягнули нову колону техніки РФ – Генштаб

У Білорусі на окремих полігонах розгорнули два ракетних дивізіони тактичного ракетного комплексу «Точки-У» і дивізіон реактивної системи залпового вогню «Смерч». Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України увечері 20 травня.

Саме тому, як зазначають у ньому, загроза ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів з території Республіки Білорусь наразі не зникла.

Також, за даними Генштабу ЗСУ, з 22 червня по 1 липня у Гомельській області заплановано проведення зборів із залученням військовозобов’язаних.

Окрім того, українське військове керівництво повідомляє, що на окупованій Херсонщині у селищі Чорнобаївка російска армія вкотре здійснила переміщення близько 130 одиниць військової техніки.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.