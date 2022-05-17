У Генштабі розповіли про маневри військ Росії і Білорусі на кордонах з Україною

У Генеральному штабі Збройних сил України у вечірньому зведенні 17 травня розповіли про маневри військ Росії і Білорусі на кордонах з Україною.

За словами українського військового керівництва, частина підрозділів білоруських Збройних сил «продовжує виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях».

Окрім того, додають у Генштабі ЗСУ, на одному із полігонів Білорусі відбулося «тренування у наведенні понтонної переправи та форсуванні водної перешкоди».

За оцінкою українського військового керівництва, наразі зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі по об’єктах інфраструктури на території України.

Тим часом армія РФ продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи зі складу Східного військового округу «з метою недопущення перекидання підрозділів українських військ на Сіверському напрямку командування Збройних сил РФ».

Окрім того з території Росії, як додають у Генштабі ЗСУ, армія Росії обстрілює населені пункти на території Сумської та Чернігівської областей.

Вранці 16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, основні зусилля зосереджуючи на Донецькому напрямку.