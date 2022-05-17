Росія стягує сили для оточення Лисичанська і Сєвєродонецька – CIT

Росія стягує сили до Лисичанська і Сєвєродонецька на Луганщині, які, ймовірно, спробує брати в оточення. Про це зазначив в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

«Зараз ми отримуємо непрямі дані про те, що концентруються сили в районі Сєвєродонецько-Лисичанського виступу, який російські сили, мабуть, намагатимуться оточувати. Через окуповані території Луганської області йдуть колони техніки: бачимо там техніку ВДВ, Росгвардії. І судячи з атак, які йдуть по всьому периметру цього виступу, починаючи з Білогорівки та закінчуючи Попасною, вони намагаються розширити наступ із перспективою вийти на трасу Лисичанськ-Бахмут», – зазначає Михайлов.

Проте загалом до українських кордонів і на окуповану територію Росія вже перекинула всі сили, які є, констатує аналітик групи. Битва за Донбас, вірогідно, виснажить наступальний потенціал армії Росії незалежно від її результату, вважають у CIT.

Тому, за словами Михайлова, складно підрахувати нинішні наступальні сили Росії в Україні, оскільки склад батальйонних тактичних груп виявився меншим, ніж оцінювали аналітики до початку повномасштабної атаки.

«Після початку вторгнення в Україну було перекинуто ще 10-15 БТГ, але постає питання, що ми вважаємо батальйонною тактичною групою? Раніше це було 800 добре підготовлених бійців, а зараз ми дивимося захоплені документи і розуміємо, що цих бійців у кожній групі добре, якщо 600, частина з них були строковиками, частина пішли у відмову. Важко зрозуміти, що там зараз воює. Є кадрові та мобілізовані з ОРДЛО, є ПВК «Вагнера», але підрахувати їх зараз складно», – вважає Кирило Михайлов.

Читайте також: Чи зможуть ЗСУ успішно контратакувати на Донбасі? Пояснює експерт зі США

За словами аналітика, поповнити втрати за рахунок добровільних контрактів, які зараз намагаються укладати російські військкомати, неможливо.

Вранці 16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, основні зусилля зосереджуючи на Донецькому напрямку.