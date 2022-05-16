Українські військові повідомили про збиття на Донбасі російського літака Су-25 

Угруповання Об’єднаних сил за підсумками дня, що минає, повідомляє: українські військові відбили 11 атак армії РФ на Донецькому і Луганському напрямках та знищили кілька одиниць російської техніки, в тому числі літак.

«Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 11 атак ворога. Ще на 3 локаціях тривають бої. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 1 зенітний ракетний комплекс «Тор»; 5 танків; 6 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ); 12 одиниць бойової броньованої техніки; 1 ворожий автомобіль. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак (Су-25) та 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10», – йдеться в повідомленні штабу.

Водночас українські військові повідомили, що сьогодні на Донбасі війська РФ обстріляли 25 населених пунктів, зруйнували і пошкодили десятки будинків. У результаті цих обстрілів загинуло 20 мирних громадян (серед них одна дитина).

Раніше Генштаб ЗСУ також повідомив, що втрати особового складу російських військ з 24 лютого сягнули 27,7 тисяч.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.