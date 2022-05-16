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У Генштабі повідомили про втрати РФ за добу: найбільші – на  Бахмутському і Запорізькому напрямках

Знищений ЗСУ російський зенітно-ракетний комплекс, позначений літерою «Z», у селі Гусарівка на Харківщині, 14 квітня 2022 року

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Росія протягом останньої доби втратила внаслідок масштабного вторгнення в Україну 300 своїх військових.

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому вранці 16 травня.

Загалом від початку масштабного вторгнення в Україну війська РФ втратили:

  • близько 27 700 особового складу
  • 1228 танків
  • 2974 бойові броньовані машини
  • 577 артилерійських систем
  • 195 РСЗВ
  • 89 засобів ППО
  • 200 літаків
  • 165 гелікоптерів
  • 427 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 97 крилатих ракет
  • 13 кораблів /катерів
  • 2101 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн
  • 42 одиниці спеціальної техніки.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.

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