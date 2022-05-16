У Генштабі повідомили про втрати РФ за добу: найбільші – на  Бахмутському і Запорізькому напрямках

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Росія протягом останньої доби втратила внаслідок масштабного вторгнення в Україну 300 своїх військових.
«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому вранці 16 травня.
Загалом від початку масштабного вторгнення в Україну війська РФ втратили:
- близько 27 700 особового складу
- 1228 танків
- 2974 бойові броньовані машини
- 577 артилерійських систем
- 195 РСЗВ
- 89 засобів ППО
- 200 літаків
- 165 гелікоптерів
- 427 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 97 крилатих ракет
- 13 кораблів /катерів
- 2101 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн
- 42 одиниці спеціальної техніки.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
Незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.
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