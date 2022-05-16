У Генштабі повідомили про втрати РФ за добу: найбільші – на  Бахмутському і Запорізькому напрямках

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Росія протягом останньої доби втратила внаслідок масштабного вторгнення в Україну 300 своїх військових.

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому вранці 16 травня.

Загалом від початку масштабного вторгнення в Україну війська РФ втратили:

близько 27 700 особового складу

1228 танків

2974 бойові броньовані машини

577 артилерійських систем

195 РСЗВ

89 засобів ППО

200 літаків

165 гелікоптерів

427 БПЛА оперативно-тактичного рівня

97 крилатих ракет

13 кораблів /катерів

2101 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн

42 одиниці спеціальної техніки.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.