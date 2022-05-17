Пентагон: Росія утримує на території України 106 БТГ, найбільше – на півдні

На території України перебуває 106 російських батальйонно-тактичних груп. Про це повідомляє Міністерство оборони США.

«Ми стверджуємо, що на території України на даний момент є 106 оперативних БТГ», – сказав 16 травня представник Пентагона.

Він зауважив, що найбільше угруповання російських військ зосереджено на півдні України – там перебувають понад 50 БТГ.

«Якщо ви намалюєте щось схоже на овал між Великою Новосілкою, Запоріжжям, Херсоном, аж на північ Криму, узбережжям Азовського моря, там буде зосереджене це південне угруповання. У них там найбільше війська», – сказав він.

За його словами, російські сили протягом останньої доби не досягли значних територіальних здобутків на Донбасі.



«Російські сили, схоже, зосереджують свої зусилля в основному поблизу Ізюма – і на північ від Лимана… У східному угрупуванні перебувають понад 20 БТГ, але не всі вони на території України», – сказав він.

За даними Генштабу ЗСУ, захисники Маріуполя, утримуючи позиції на «Азовсталі», «не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС».

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває від 24 лютого, але Росія не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

Проте, за даними західних розвідок, російські успіхи на Донбасі є обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ через сильний опір України.