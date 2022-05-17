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Російські війська намагаються прорватися на Сумщину, тривають обстріли – голова ОВА

Ілюстраційне фото: російський танк у звільненому Тростянці, Сумська область, 29 березня 2022 року

Російські війська намагаються прорватися через кордон із Сумською областю, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, обстріли області з території Росії тривають від ранку 17 травня станом на 14 годину.

«Близько п’яти влучань в районі Есмані. Близько 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачі. Зафіксовано шість вибухів в районі населеного пункту Сопич. Триває бій на півночі Шосткинського району, є спроба прориву державного кордону у районі Середино-Буди», – заявив Живицький.

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Він додав, що вздовж кордону тривають пожежі, спричинені обстрілами.

Раніше 17 травня голова Сумської ОВА повідомив, що щонайменше п’ятеро людей отримали поранення внаслідок ранкового обстрілу Охтирки.

Росія регулярно обстрілює Сумщину. Зокрема, обстріл Великописарівської громади зафіксували 14 травня. Напередодні Державна прикордонна служба повідомила про спробу російської диверсійно-розвідувальної групи зайти на територію України.

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