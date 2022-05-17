Через ракетний удар по Охтирці поранені 5 людей, пошкоджені приватні будинки, храм і дитячий садок – ОВА

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомляє, що сьогодні вранці російських ракети атакували центральну частину Охтирки, щонайменше п'ятеро людей поранені.

За його даними, ракетний удар стався вранці близько 5:00, приблизно в цей час російські війська також атакували сусідню Чернігівщину.

«П'ять російських ракет прилетіли по мирним цивільним об'єктам та спричинили чимало руйнувань. Загорілися складські приміщення. Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині. Постраждало чимало приватних будинків. Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву «Дачний». У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок «Казка», – повідомив він у телеграмі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 12 травня підтвердили загибель 3 573 та поранення 3 816 мирних жителів через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України