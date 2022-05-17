ОВА повідомляє про «загиблих і багато поранених» внаслідок ракетного удару по Чернігівщині

Російські війська вранці завдали ракетного удару по селищу Десна на Чернігівщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус.

«Сьогодні недобрий ранок на Чернігівщині. Рано-вранці ворог завдав ударів по селищу Десна. На сьогодні там працюють рятувальники ДСНС, правоохоронні органи. Попередньо у нас є загиблі і багато поранених», – сказав він у відеозверненні, опублікованому в телеграмі.

Минулого тижня повідомлялося про обстріли Чернігівщини з території Росії.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 12 травня підтвердили загибель 3 573 та поранення 3 816 мирних жителів через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.