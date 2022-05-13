Війська РФ вночі обстріляли ракетами прикордонне село на Сумщині – ОК «Північ»

Російські військові у ніч на 13 травня завдали двох ракетних ударів по прикордонному селу Очкине на Сумщині, повідомили в оперативному командуванні «Північ».

«Так, о 00:05 ворог з території Російської Федерації завдав два ракетні удари по прикордонному населеному пункту Очкине в Сумській області. Серед особового складу, попередньо, втрат немає. Інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Ввечері 10 травня прикордонники повідомляли, що російські сили з літаків і мінометів обстріляли території Сумської та Чернігівської областей. Про постраждалих і руйнування не повідомляли.

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 11 травня заявив, що російські війська продовжують знищувати цивільну інфраструктуру України шляхом завдання ракетних-бомбових ударів і здійснюючи артилерійські обстріли населених пунктів та об’єктів інфраструктури.