РФ перекидає в Брянську область артилерію для обстрілів Чернігівщини – Генштаб ЗСУ

Росія перекидає у прикордонні райони Брянської області додаткові підрозділи артилерії «для нарощування провокаційних обстрілів населених пунктів Чернігівській області», що розташовані поблизу державного кордону України, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, як йдеться в ранковому зведенні, у 79-ту добу масштабного вторгнення Росія не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

«Тільки на Донецькому й Луганському напрямках захисниками України за минулу добу відбито вісімнадцять атак ворога, знищено тринадцять танків, вісім артилерійських систем, двадцять сім одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та п’ять автомобілів противника», – заявили в Генштабі.

За даними командування, на Харківському напрямку наступальних дій війська РФ не проводили, а основні зусилля зосередили на недопущенні просування українських військ у районі населеного пункту Веселе.

«На Донецькому напрямку противник продовжує зосередження основних зусиль на встановленні повного контролю над населеним пунктом Рубіжне. На Лиманському напрямку підрозділи ворога намагалися закріпитися в районі населеного пункту Олександрівка. На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхове і в районі населеного пункту Комишуваха, успіху не мали. На Курахівському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку населеного пункту Мар’їнка», – йдеться в зведенні.

Крім того, за повідомленням, загарбники продовжують завдавати артилерійських і авіаційних ударів по Маріуполю, основні зусилля зосереджують на блокуванні підрозділів українських військ в районі заводу «Азовсталь».

10 травня високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів заявив, що президент РФ Володимир Путін не зміг досягнути жодної із основних цілей у повномасштабній війні проти України.



«Він (Путін – ред.) продовжує нарощувати сили і нести втрати. Він продовжує бачити, що деякі з його можливостей зменшуються. Переважно йдеться про артилерійський бій. Путін не досяг жодної з основних цілей. Маріуполь досі не захоплений. Опір «Азовсталі» триває», – заявив високопосадовець у Пентагоні.

Президент США Джо Байден 9 травня заявив, що він стурбований тим, що президент Росії Володимир Путін не має виходу з війни, початої РФ проти України. «Путін – людина, яка все прораховує, і проблема, яка його хвилює, полягає в тому, що у російського президента «зараз немає виходу».

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