ЗСУ за добу збили 7 повітряних цілей РФ – командування

Збройні сили України за добу 12 травня уразили сім російських повітряних цілей, повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

«12 травня протиповітряною обороною Повітряних сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено 7 повітряних цілей: 5 БпЛА (Орлан-10), 1 вертоліт (Ка-52), 1 крилату ракету», – йдеться в повідомленні.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.