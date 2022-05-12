Українські військові відбили 18 атак військ РФ на Донбасі – штаб

Українські військові відбили 18 атак російських військових на Донбасі, повідомиу у четвер ввечері штаб угруповання Об’єднаних сил.

«Обстановка складна, але контрольована. Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах, нищить адміністративні будівлі, лікарні, школи і дитячі садочки. Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 18 атак ворога», – йдеться в повідомленні.

У штабі повідомили, що за добу, яка минає, військовослужбовці знищили:

• 13 танків;

• 8 артилерійських систем (одна з них РСЗВ);

• 27 одиниць бойової броньованої техніки;

• 2 одиниці спеціальної інженерної техніки;

• 5 автомобілів;

«Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та 4 безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10», – йдеться також у зведенні.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.