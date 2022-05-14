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Війська РФ зі своєї території знову обстріляли Сумщину – Живицький

За даними обласної військової адміністрації, люди не постраждали.

Російські війська зі своєї території знову обстріляли Сумську область, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Сьогодні ввечері з території росії вороги обстріляли Великописарівську громаду. Близько 6 пострілів з міномету», – написав він у телеграмі.

За його словами, люди не постраждали.

У ніч на 13 травня російські війська завдали двох ракетних ударів по прикордонному селу Очкине на Сумщині.

Перед цим прикордонники повідомляли, що російські сили з літаків і мінометів обстріляли території Сумської та Чернігівської областей.

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