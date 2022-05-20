У Маріуполі окупанти завершили розбирати руїни Драмтеатру і вивозити тіла загиблих – мерія

У Маріуполі окупанти завершили розбір руїн Драмтеатру і вивезення тіл загиблих у ньому людей, повідомив радник мера Петро Андрющенко.

«Техніку прибрано, зону відкрито. Тепер ми ніколи не дізнаємося, скількі насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою в Драматичному театрі. Загиблих поховано під безіменними номерами в братській могилі в Мангуші», – зазначив він.

З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити цю інформацію.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.

16 березня російські загарбники скинули бомбу на будівлю Драматичного театру Маріуполя на Донеччині, де від обстрілу ховалися сотні жителів міста.

Раніше міськрада Маріуполя заявляла, що під завалами Драмтеатру загинули близько 300 людей.