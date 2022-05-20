Обстріл Лозової прийшовся по «щойно реконструйованому будинку культури» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл Лозової в Харківській області.

Він звернув увагу на те, що російська ракета поцілила в цивільний об’єкт – будинок культури.

«Російський ракетний удар по щойно реконструйованому будинку культури», – прокоментував він.

Зеленський нагадав, що внаслідок обстрілу постраждали семеро людей, у тому числі 11-річна дитина.

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«Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові в людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість», – заявив голова держави.

Раніше місцеві служби повідомили про ракетний удар російських військ по Лозовій, що на Харківщині.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільні об’єкти.